تظاهرات في بابل للمطالبة بإقالة مدير الشرطة

أفاد مصدر، محلي اليوم الاربعاء بتظاهر العشرات من أهالي مدينة الحلة أمام مبنى المحافظة للمطالبة بإقالة مدير شرطة بابل اللواء علي كوة الزغيبي.

وقال المصدر في حديث له مع احد المتظاهرين واسمه “حسن محمد” أن العشرات من أهالي مدينة الحلة واقضيتها تظاهروا اليوم الأربعاء أمام مبنى المحافظة للمطالبة بإقالة مدير شرطة بابل اللواء علي كوة الزغيبي وذلك لتجاوز تسلم منصبه الست سنوات وبذلك فهو يخالف القانون إضافة إلى ولائه الى جهات سياسية معينه.

واضاف أن التظاهرات مستمرة منذ اربعة ايام وستتحول الى اعتصامات أمام المحافظة في حال استمرت الحكومة المحلية بتجاهل مطالب الشعب وظلت مصرة على الخضوع إلى رغبات الاحزاب.