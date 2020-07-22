تظاهر العشرات في البصرة للمطالبة بتعيينهم في المنتجات النفطية

تظاهر العشرات في البصرة من الذين ظهرت أسماؤهم ضمن الـ 2000 درجة وظيفية للمطالبة بإصدار اوامر تعيينهم على ملاك وزارة النفط.

واكدوا في تظاهرة أمام مبنى هيئة توزيع المنتجات النفطية ” ان اسماءهم ظهرت منذ 8 اشهر على ملاك شركة توزيع المنتجات النفطية و عددهم 530 من خريجي المعاهد والكليات الا ان الشركة لم تصدر الاوامر الادارية بمباشرتهم لحد الآن.







