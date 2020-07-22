أسعار الدولار والعملات الأجنبية والذهب والنفط خلال تعاملات اليوم الأربعاء

شهدت أسعار النفط، الأربعاء، انخفاضاً إثر ارتفاع في المخزونات في الولايات، بينما كبح تزايد حالات الإصابة بفيروس كورونا الطلب على الوقود في أكبر دولة مستهلكة للنفط في العالم.

وذكرت “رويترز” في تقرير لها ، أن ” أسعار النفط يوم الأربعاء، انخفضت فيما أظهرت بيانات للقطاع ارتفاع المخزونات في الولايات المتحدة متجاوزة التوقعات بينما كبح تزايد حالات الإصابة بفيروس كورونا الطلب على الوقود في أكبر دولة مستهلكة للنفط في العالم”.

وفي أول إيجاز صحفي بشأن التفشي منذ شهور، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن جائحة فيروس كورونا قد تزداد سوءا قبل أن تتحسن، في أول اقرار في الآونة الاخيرة بتفشي المشكلة.

ويوم الثلاثاء، أظهرت بيانات من معهد البترول الأمريكي أن مخزونات الخام زادت بواقع 7.5 مليون برميل في الأسبوع الماضي بينما كانت توقعات المحللين تشير إلى انخفاض قدره 2.1 مليون برميل.

ونزل خام برنت 35 سنتا ما يعادل 0.8 بالمئة إلى 43.97 دولار للبرميل بحلول الساعة 0541 بتوقيت جرينتش وفقد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 39 سنتا ما يوازي 0.9 بالمئة إلى 41.53 دولار.

وارتفعت أسعار النفط بنحو دولار في الجلسة السابقة لتسجل أعلى مستوى منذ السادس من مارس آذار.



ونشر اقتصاديون مختصون قائمة بأسعار صرف الدولار والعملات الأجنبية والنفط في سوق العراق:



اسعار مكاتب الصيرفة :

سعر بيع الدولار : 124,250

سعر شراء الدولار : 123,250

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العملات العالمية الأجنبية

اليورو السعر العالمي : 100 يورو = 115,32 دولار

الأسترليني السعر العالمي : 100 باوند = 127,24 دولار

الليرة التركية السعر العالمي : 100 دولار = 685,14 ليرة تركية

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المعادن

سعر أونصــــــة الذهب عالمياً = 1857,80$

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النفط

سعر برميل نفط الخام برنـت = 44,12 دولار

سعر برميل نفط الخام الامريكـي = 41,68 دولار