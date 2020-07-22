أزمة جديدة لمزارعي ديالى تزيد من أوجاعهم .. ودعوات لتدخل حكومي عاجل



كشف الاتحاد المحلي للجمعيات الفلاحية في ديالى، الاربعاء، عن انتكاسة جديدة لمزارعي المحافظة، داعيا الى تدخل حكومي عاجل.



وقال رئيس الاتحاد المحلي للجميعات الفلاحية في ديالى رعد مغامس التميمي في حديث ،ان” مصرف الرافدين اعلن منذ يوم الاحد الماضي البدء بتسديد مستحقات مزارعي ديالى لتسويق محصول الحنطة”، مؤكدا أن “اكثر من 10 الاف مستحق لم يستلم منهم سوى 800 مزارع مستحقاتهم حتى الان”.



واضاف التميمي،ان” التباطى في دفع مستحقات المزارعين يمثل انتكاسة جديدة لهم خاصة وان الغالبية العظمى منهم يعانون من تراكم الديون بسبب التكاليف العالية لموسم الزراعة”، داعيا الى “تدخل حكومي عاجل لانهاء ملف صرف المستحقات لانه تاخير الدفع والتباطى في الاجراءات يمثل رسالة سلبية لهم ستدفع الكثيرين للعزوف عن الزراعة”.



وكان موسم تسويق محصول الحنطة للموسم الحالي في ديالى ناجحا وحقق ارقام عالية جدا تجاوزت حاجز الـ250 الف طن