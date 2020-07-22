قحطان الجبوري رئيساً جديداً لجامعة بابل خلفا للموسوي

كلف وزير التعليم العالي والبحث العلمي نبيل كاظم عبد الصاحب، قحطان هادي حسين الجبوري رئيساً جديداً لجامعة بابل خلفاً لعادل الموسوي الذي أحيل على التقاعد.

وأعرب معالي الوزير، وفق بيان للوزارة عن أمله بتطوير الجامعة ووضع مشاريعها الاستراتيجية على مسار التنفيذ وفقا للسقوف الزمنية الموضوعة وفي ضوء متغيرات الظرف الراهن.

وأكد، على استمرار قنوات التواصل مع الإدارة السابقة بما يحقق استثماراً إيجابياً للشخصيات المحالة على التقاعد.

ودعا الوزير الرئيس الجديد لجامعة بابل، الدكتور قحطان هادي حسين الجبوري إلى الاسهام بتطوير المؤسسات الأكاديمية في العراق.