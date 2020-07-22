مفوضية حقوق الإنسان توجه نداءً عاجلاً من البصرة: وفروا أكياس الدم قبل الكارثة

وجه مكتب المفوضية العليا لحقوق الانسان في البصرة، ، نداء عاجلا الى وزارة الصحة لتوفير أكياس نقل الدم تجنبا لوقوع كارثة.

وقال مدير المكتب مهدي التميمي في بيان، ان "مكتب المفوضية العليا لحقوق الانسان في البصرة يطالب وزارة الصحة بتوفير أكياس نقل الدم تجنبا لوقوع كارثة تضاف إلى وباء كوفيد ١٩ خاصة مرضى امراض الدم ومنهم مرضى الثلاسيميا والامراض والحوادث الاخرى.



ودعا التميمي الى "ايلاء الموضوع الأهمية الكبرى.