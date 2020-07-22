​إغلاق مستشفى بالنجف معد للمصابين بجائحة كورونا بسبب شحة الأوكسجين

اعلن مصدر في محافظة النجف اغلاق مستشفى /الامل/ المعد لرعاية المصابين بجائحة كورونا بسبب شحة الاوكسجين . وقال المصدر انه تم نقل الحالات الحرجة مستشفيات اخرى بالمدينة " . Copy أخبار متعلقة وزير الصحة: نسبة الشفاء بلغت ٦٧ % من مجموع المصابين بكورونا ارتفاع العدد التراكمي للمصابين بكورونا في واسط إلى 375 رغم وقفه عالمياًلخطورته.. "كلوروكين" مازال مستخدماً لعلاج كورونا في العراق لماذا ألزمت إيران عائلات المتوفين بفيروس كورونا بالتواصل مع الحرس الثوري؟ صحة الرصافة: 87 اصابة بكورونا وخمس وفيات وشفاء 22 اخريـن شيخ عشيرة في ديالى يحول مضيفه الى محجر صحي