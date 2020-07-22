قيادي بالاتحاد الوطني : مصممون على إقرار قانون اللامركزية للسليمانية وحلبجة بعيدا عن قرارات أربيل



أكد القيادي في الاتحاد الوطني الكردستاني غياث السورجي، تصميم الحزب على إقرار قانون اللامركزية للسليمانية وحلبجة، لانتشال المحافظتين من فشل حكومة الإقليم، بحسب تعبيره.

وقال السورجي إن "العمل جارِ على اقرار قانون اللامركزية لمحافظتي السليمانية وحلبجة"، معتبرا أن "اللا مركزية ضمان سياسي واجتماعي للمحافظتين".

وأضاف أن "الحزب الديمقراطي الكردستاني هو من يسيطر على القرار في اقليم كردستان وهو من يقرر الاتفاقيات مع بغداد وينفذها دون اشراك القوى السياسية المتبقية وهو المسؤول عن الاخفاق والفشل في الوقت الراهن".

وأشار السورجي إلى أن "اللا مركزية التي سيتبناها الاتحاد الوطني الكردستاني ستكون بغض النظر عن المواقف السياسية والمباحثات"، لافتا إلى أن حزبه "ماضِ في ارسال القانون الى الحكومة في الاقليم للعمل به".