مقتل عنصر من ميليشيا الحشد وإصابة آخر بهجوم لداعش الإرهابي في بعقوبة



اعلن مصدر امني مقتل عنصر من ميليشيا الحشد واصابة اخر بهجوم لداعش شمال شرق بعقوبة.

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وقال المصدر ان داعش شن هجوما على نقطة امنية للحشد في قرية /توكل/ بضواحي قضاء المقدادية ، ما اسفر عن مقتل عنصر من ميليشيا الحشد واصابة اخر.