مقتل عنصر من ميليشيا الحشد وإصابة آخر بهجوم لداعش الإرهابي في بعقوبة

اعلن مصدر امني مقتل عنصر من ميليشيا الحشد واصابة اخر بهجوم لداعش شمال شرق بعقوبة. . وقال المصدر ان داعش شن هجوما على نقطة امنية للحشد في قرية /توكل/ بضواحي قضاء المقدادية ، ما اسفر عن مقتل عنصر من ميليشيا الحشد واصابة اخر. Copy أخبار متعلقة مقتل عنصر في ميليشيا الحشد بنيران قناصي داعش الإرهابي شمال شرق بعقوبة مقتل وإصابة 12 عسكريا ومدنيا بهجوم لداعش في خانقين بديالى مقتل واصابة سبعة من ميليشيا الحشد بهجوم لداعش شمال بعقوبة اصابة ثلاثة من عناصر ميليشيا الحشد بهجوم لداعش شمال الحلة مقتل عنصر من ميليشيا الحشد الطائفي بهجوم لداعش الإؤهابي في كركوك مقتل جندي وإصابة آخر بهجوم "لداعش" في جلولاء