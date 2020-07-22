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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الأربعاء، 22 تموز 2020 10:07 ص

مقتل عنصر من ميليشيا الحشد وإصابة آخر بهجوم لداعش الإرهابي في بعقوبة

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اعلن مصدر امني  مقتل عنصر من ميليشيا الحشد واصابة اخر بهجوم لداعش شمال شرق بعقوبة.
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وقال المصدر ان داعش شن هجوما على نقطة امنية للحشد في قرية /توكل/ بضواحي  قضاء المقدادية ، ما اسفر عن مقتل عنصر من ميليشيا الحشد واصابة اخر.
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