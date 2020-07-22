الصيادي : شركات الهاتف النقال باعت أسهمها بالباطن ودون موافقات وعلم العراق

كشف عضو لجنة النزاهة النيابية كاظم الصيادي، عن قيام شركات الهاتف النقال ببيع اسهمها بالباطن ودون موافقات وعلم العراق، مبينا ان بيع الاسهم مخالف قانونية واضحة.



وقال الصيادي ان " شركة اسياسيل عليها مخالفات تقدر 321 مليار دينار وانها قامت ببيع اسهمها بالباطن ودون موافقات العراق".

واضاف الصيادي ان " 322 مليار دينار هي مجمل الديون المترتبة على شركات النقال وان بيع شركات النقال لاسهمها بالباطن هو امر غير قانوني".





وتابع ان " شركات النقال تبيع اسهمها قبل ان تطرحها وانها لم تساهم بأي دينار لمساعدة العراق في ازمة كورونا كما فعل في باق العالم".