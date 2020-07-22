الحلبوسي والسفير الكويتي يبحثان الأوضاع في المنطقة ومواجهة أزمة كورونا



بحث رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي والسفير الكويتي سالم الزمانان الاوضاع في المنطقة ومواجهة ازمة كورونا.



وقال مكتب الحلبوسي في بيان " ان رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي استقبل، سفير دولة الكويت في العراق سالم الزمانان و بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، وتطورات الاوضاع التي تمرُّ بها المنطقة، ومواجهة أزمة كورونا، اضافة الى مناقشة عدد من المواضيع ذات الاهتمام المشترك".



واكد المكتب ان "الحلبوسي اطمأنَّ على الوضع الصحي لامير الكويت الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح، متمنياً له موفور الصحة والعافية".