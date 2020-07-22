وزير النقل الأسبق: فرض السيطرة العسكرية على المنافذ لن يجدي نفعا دون اعتماد تقنيات حديثة

انتقد وزير النقل الاسبق كاظم فنجان الحمامي، اجراءات رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي المتعلقة ببسط السيطرة على ايرادات المنافذ الحدودية بوساطة قوات عسكرية.



و قال الحمامي في تصريح صحفي ان " بسط سيطرة الحكومة على المنافذ الحدودية لا يكمن بالقوة العسكرية و انما الحل يكون بالاعتماد على الطرق التقنية الحديثة.



و اضاف ان " هناك موظفين فاسدين بالمنافذ الحدودية مبينا ان " واردات المنافذ اعلى من الايرادات التي يجنيها العراق من تصدير النفط.