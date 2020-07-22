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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات الأربعاء، 22 تموز 2020 09:35 ص

تفكيك شبكة تابعة لتنظيم "داعش" الإرهابي فى صلاح الدين وكركوك

القوات الأمنية
أعلن المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة، اللواء يحيى رسول، عن تفكيك شبكة تابعة لتنظيم "داعش" الإرهابي في محافظتي صلاح الدين وكركوك.

وقال "رسول" في بيان صحفي، إن "جهاز مكافحة الإرهاب تمكن من القاء القبض على شبكة إرهابية كاملة تابعة لفلول عصابات داعش الإرهابية"، مبينا، أن "عملية إلقاء القبض كانت نوعية ومباغتة وسريعة".

وأضاف المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة، أن "العملية أسفرت عن القبض على عنصر إرهابي وفق المادة 4 إرهاب في قضاء الشرقاط بمحافظة صلاح الدين، وبحوزته عدد من الأسلحة والأعتدة وشرائح هاتف متعددة".

وأشار المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة، إلى أن "منتسبي جهاز مكافحة الإرهاب تمكنوا من الإطاحة بالعنصر الثاني لهذه الشبكة في تكريت بمحافظة صلاح الدين أيضا".

 وتابع المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة، أن "شجعان الجعاز اكملوا عمليتهم بتفكيك الشبكة الإرهابية بعد تمكنهم من القبض على العنصر الثالث في محافظة كركوك بعد كمين محكم أعده الأبطال".
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أخر تعديل: الأربعاء، 22 تموز 2020 09:36 ص
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