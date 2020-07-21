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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الثلاثاء، 21 تموز 2020 11:22 م

استعراض إيراني على حساب العراق خلال زيارة الكاظمي شمخاني: نرفض الوجود الأمريكي!

شمخاني والكاظمي
خبراء: زيارة الكاظمي لإيران فشلت وعجز أن يقول علنًا إن الميليشيات الإرهابية تقوض حكمه
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قال مراقبون، إن زيارة الكاظمى لإيران فشلت ولم تحقق أي من النتائج المرجوة. فلا أخذ الكاظمي تعهدا بلجم ميليشيات الحشد الشعبي الإرهابي التي تتلاعب بسلطته، ولا اخذ تعهدا من طهران بعدم التدخل في شؤونه وتوجيه السياسيين في العراق. ولا حتى استطاع أن يفضح الميليشيات المتآمرة عليه. في حين ان ايران استغلت زيارة الكاظمي في عمل شو استعراضي ضد أمريكا. فاستغل خامنئي لقائه وهاجم الولايات المتحدة الأمريكية واستغل شمخاني ذات الأمر.
 وهكذا هى زيارة فاشلة استغلها الإيرانيون للاستعراض على حساب العراق. ولم تحقق منها بغداد شىء.
 وكان أمين مجلس الأمن القومي الإيراني، علي شمخاني، الثلاثاء،  أكد خلال لقائه رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي الذي يزور البلاد، رفض طهران للوجود الأميركي في المنطقة!! 
وقال شمخاني للكاظمي، إن الوجود الأميركي غير المشروع هو سبب زعزعة الأمن في العراق والمنطقة. وأضاف، أن "مساعي دول المنطقة لخروج القوات الأميركية منها بشكل عاجل ضرورة لا بد منها لتعزيز الأمن والاستقرار الإقليميين، وبحسب مزاعم شمخاني، فإن سياسة طهران الاستراتيجية في الدفاع عن سيادة العراق وإيران عازمة على التنمية الشاملة للعلاقات مع الحكومة والشعب العراقي الشقيق". 
ورحب شمخاني، بالجهود الدبلوماسية التي يبذلها العراق لتحقيق الأمن الإقليمي، ونزع فتيل التوتر والخلاف بين دول الجوار في المنطقة. وزعم، أن الحل الوحيد لإخراج المنطقة من دوامة زعزعة الأمن والاستقرار يكمن في التعاون بين دول المنطقة من دون تدخل القوات الأجنبية.
 خبراء عابوا على الكاظمي، استغلال المسؤولين الإيرانيين لزيارته وعجزه عن الرد وعجزه أن يقول ان ميليشيات ايران المنفلتة هى التي تقوض حكمه.
 وشددوا أنها زيارة فاشلة لم يكن لها أي معنى.
أ.ي
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أخر تعديل: الأربعاء، 22 تموز 2020 12:24 ص
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