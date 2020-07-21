فاقد الشيء لا يعطيه .. روحاني: إيران ستقف بكل امكانياتها لتزويد العراق بما يحتاجه لمكافحة كورونا

أعلن الرئيس الإيراني حسن روحاني، اليوم الثلاثاء، استعداد بلاده للوقوف الى جانب العراق في مواجهة فيروس كورونا متناسيا أن إيران تحولت الى بؤرة موبوءة نشرت الفيروس في منطقة الشرق الأوسط .

وقال روحاني، في مؤتمر صحافي مشترك للرئيس الإيراني ورئيس الوزراء العراقي في ختام محادثات الأخير في طهران، إنه “بعد أشهر من تولي الكاظمي رئاسة الحكومة في العراق نجد أن النشاط التجاري تحسن بين البلدين”.

وأضاف، أن “ إيران ستقف بكل امكانياتها لتزويد العراق بما يحتاجه من مستلزمات لمكافحة فيروس كورونا”، متابعا “نعلن استعدادنا لتبادل وجهات النظر بين المسؤولين الصحيين في إيران والعراق”.

وأشار الرئيس الإيراني الى أن “الموضوع الآخر الذي تم مناقشته اليوم هو رفع سقف التبادل التجاري بين البلدين إلى 20 مليار دولار سنويا”.