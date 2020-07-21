المالية النيابية : السيطرة على المنافذ الحدودية يضيف 10 مليارات دولار للخزينة سنويا



اكد عضو اللجنة المالية النيابية جمال كوجر ،اليوم الثلاثاء، أن السيطرة على المنافذ الحدودية ستضيف نحو 10 مليار دولار لخزينة الدولة سنويا.

وقال كوجر في تصريح لـه، انه “حسب تصريح رئيس اللجنة المالية النيابية بان من 5-9% فقط من ايرادات المنافذ الحدودية تصل الى خزينة الدولة سنويا والتي تقدر من مليار الى مليار و200 مليون دولار والمتبقي تذهب لجيوب الفاسدين”.

واضاف كوجر،ان “فرض سيطرة على المنافذ الحدودية سيضيف نحو 10 ملياردولار الى خزينة الدولة مؤكدا بان ايرادات المنافذ هي الاكبر بعد ايرادات بيع النفط الخام ما يظهر تاثيره في الملف المالي العراقي”.

وأشار كوجر إلى أن “اموال طائلة كانت تذهب في السنوات الماضية الى جيوب الفاسدين الذين يسعون الى ضرب الاقتصاد الوطني”.

وتعاني المنافذ الحدودية من معدلات عالية للفساد بنظر الكثير من المراقفين والخبراء الاقتصاديين وسيطرة دوائر متنفذة عليها.