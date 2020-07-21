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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الثلاثاء، 21 تموز 2020 03:55 م

ينقذ إيران ويضر العراق .. طهران وبغداد على أعتاب اتفاق بشأن العملة الأجنبية

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أعلن مدير الشؤون الدولية بالبنك المركزي الايراني حميد قنبري، عن قرب التوصل لاتفاق بخصوص العملة الاجنبية بين ايران والعراق وهذا الاتفاق بالتأكيد يحقق مصالح إيران ويضر بالعراق .
واوضح ” حميد قنبري”- الذي رافق وزير الخارجية محمد جواد ظريف في زيارته لبغداد أول امس الاحد بهدف اجراء مفاوضات مصرفية مع الجانب العراقي- بان المفاوضات كانت مفيدة وبناءة بين الجانبين، وستبلغ المرحلة النهائية في زيارة رئيس الوزراء العراقي والوفد المرافق له الى طهران اليوم الثلاثاء.
وأضاف انه من المتوقع في حال تحقق الامر، أن يتدفق نقد جنبي  ملحوظ  على السوق يصل لعدة مليارات،  من شأنه تغطية جزء كبير من طلب العملة عبرها.
وكان البنك المركزي الايراني ونظيره العراقي قد وقعا مذكرة تعاون تتعلق بالروابط المصرفية والمالية العام الماضي، بيّن “قنبري” أن مفاوضات اول امس الاحد تاتي امتدادا للمذكرة المبرمة، كما أن زيارة محافظ المركزي عبدالناصر همتي للعراق الشهر الفائت تأتي بنفس الاطار. 
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