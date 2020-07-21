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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات الثلاثاء، 21 تموز 2020 03:10 م

منافسة إنجليزية فرنسية على النجم البرازيلي دوغلاس كوستا جناح يوفنتوس

البرازيلي دوغلاس كوستا
ذكرت تقارير صحفية، أن أحد نجوم يوفنتوس الإيطالي يحظى باهتمام باريس سان جيرمان الفرنسي ومانشستر سيتي الإنجليزي في الميركاتو الصيفي الجاري.

ووفقا لصحيفة "توتو سبورت"، فإن النادي الباريسي يريد التعاقد مع البرازيلي دوغلاس كوستا جناح يوفنتوس.

ولفتت إلى أن بي إس جي يريد تعزيز قدراته الهجومية هذا الصيف بعد رحيل إدينسون كافاني والاستغناء عن تشوبو موتينغ بعد تمديد تعاقده لنهاية أغسطس المقبل.

ولفتت إلى أن مهمة النادي الباريسي لن تكون سهلة لضم كوستا الذي يرتبط بتعاقد مع اليوفي حتى صيف 2022، بل سيجد منافسة قوية من مانشستر سيتي.

وكشفت الصحيفة الإيطالية، أن إدارة السيدة العجوز تنوي بيع اللاعب البرازيلي بمقابل مادي يتراوح بين 40 و50 مليون يورو بخلاف الحوافز المالية.

ولم تنس أيضا الإشارة إلى معاناة دوغلاس كوستا من إصابات عديدة طوال الموسم الجاري، حيث لعب 27 مباراة سجل 3 أهداف وصنع 7 لزملائه.

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