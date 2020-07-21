نادي القوة الجوية يوضح حقيقة حل هيئته الادارية



قدم نادي القوة الجوية، توضيحاً بشأن حل الهيئة الادارية للنادي وتشكيل هيئة مؤقتة .



وذكرت الهيئة الادارية للنادي في بيان صحفي :" ان رئيس النادي قائد القوة الجوية السابق الفريق الطيار انور حمه امين ، قدم استقالته قبل عدة ايام لفسح المجال لقائد القوة الجوية الجديد شهاب جاهد لتولي رئاسة النادي".



واضافت الهيئة الادارية انها ستنظر في طلب الاستقالة ، وفي حال تمت الموافقة عليها فان الهيئة ستحل لعدم اكتمال النصاب القانوني ،كونها ستتكون من اربعة اعضاء فقط ،الامر الذي يحتم ، وفقاً للقانون ، تشكيل هيئة مؤقتة، مع احتفاظ اعضاء ادارة النادي بمزاولة اعمالهم لحين اجراء انتخابات خلال الايام المقبلة ".



ف.ا