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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الثلاثاء، 21 تموز 2020 02:35 م

في بعقوبة ..اكثر من 30 الف دونم من الاراضي استولى عليها متنفذون

ديالى

اعلن مسؤول حكومي في ديالى، ان  الجهات الرسمية بسطت سيطرتها على اكثر من 30 الف دونم استولى عليها متنفذون في بعقوبة مركز المحافظة.

وقال قائمقام قضاء بعقوبة عبدالله الحيالي في تصريح صحفي :" ان  الفريق المشترك بين قائمقامية بعقوبة وبلديتها ، نجح خلال تموز الجاري في  كشف 20 تجاوزا على الاراضي المملوكة للدولة في مناطق متفرقة من المدينة وصلت الى اكثر من 30 الف دونم ".

واضاف:"  ان جميع الاراضي المستولى عليها من قبل جهات متنفذة تم بسط السيطرة  الحكومية عليها"، مبينا :" ان  قيمة تلك الاراضي تصل الى مليارات الدنانير" .

ف.ا
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