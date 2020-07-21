الهجرة : نحن بحاجة الى دعم دولي اكبر لاعادة النازحين

اكدت وزيرة الهجرة والمهجرين ايفان فائق، حاجة الوزارة الى دعم اكبر من المجتمع الدولي لاعادة النازحين الى ديارهم.



وقالت فائق خلال لقائها ممثلة الامين العام للامم المتحدة لدى العراق جينين هينيس بلاسخارت والوفد المرافق لها :" ان الوزارة تحتاج من المجتمع الدولي ، الى خطوات اكبر في المساعدة على تذليل المعوقات والتحديات التي تواجه الاسر النازحة وتشجيعها على العودة الى مناطق سكناها الاصلية".



كما بحثت الوزيرة مع المسؤولة الاممية ، حسب بيان للوزارة :" عددا من القضايا ذات العلاقة بالمنظمات الدوليّة العاملة في العراق والمعنية بدعم الاسر النازحة والعائدة".



واثنت على دور وجهود المنظمات الدولية التابعة للامم المتحدة في مساعَدة الوزارة في دعم ورعاية النازحين في شتى المجالات، سيما في مجال تقديم المساعدات الانسانية الى النازحين".



من جهتها اكدت بلاسخارت :" ان المجتمع الدولي في المرحلة المقبلة، سيسرع في تقديم كل ما يمكن تقديمه ، بالتنسيق مع الوزارة والجهات المعنية".

ف.ا