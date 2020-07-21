الخدمات النيابية : تم الاتفاق مع سيمنز وسنفتح ملفات "جنرال الكتريك"



اكدت لجنة الخدمات النيابية، ان مجلس النواب سيفتح جميع الملفات المتعلقة بشركة جنرال الكتريك الامريكية التي استحوذت على عقود الطاقة الكهربائية للسنوات الماضية.



وقال عضو اللجنة مضر خزعل في تصريح صحفي :" ان اللجنة النيابية التي شكلت لمتابعة عقود وزارة الكهرباء ، ستقوم بفتح جميع الملفات المتعلقة بشركة جنرال الكتريك الامريكية التي استحوذت على عقود الطاقة الكهربائية للسنوات الماضية”، لافتا الى :" ان جميع تلك الملفات ستدقق بشكل جدي لكشف السرقات المالية وسبب تراجع الطاقة ".



واضاف :" ان الحكومة اتفقت بشكل نهائي مع شركة سيمنز الالمانية "، مبينا :" ان العراق سيستورد الكهرباء من اي بلد مجاور يقدم عروضا تناسبه، كون حل اشكالية الكهرباء لا يتم بعام واحد ".



ف.ا