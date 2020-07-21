الجبهة التركمانية : نرفض عودة البيشمركة .. ولامساومة على ذلك



رفضت الجبهة التركمانية شروع الحكومة الاتحادية بالمباحثات على اعادة تموضع قوات تابعة لاقليم كردستان في المناطق المختلطة، مبينا :" ان القوات العسكرية الاتحادية قادرة على حماية المواطنين من اي اعتداء ارهابي ".



وقال رئيس الجبهة النائب ارشد الصالحي في تصريح صحفي :" ان القوى التركمانية والعربية مجتمعة لا تختلف مطلقا على عدم اعادة قوات البيشمركة الى محافظة كركوك ، ولن تساوم على تلك القضية".



واضاف :" ان اعادة البيشمركة الى كركوك تعني اعادة المحافظة الى المربع الاول ، سيما مع قرب انتخابات نيابية ومحلية فيها ".



واكد الصالحي :" ان القوات الاتحادية قادرة على الحفاظ على كركوك ، ونرفض تدخل الاقليم في شؤون المحافظة ، سيما الامنية والادارية ".



وكانت قيادة العمليات المشتركة قد عقدت امس اجتماعا مع وزارة البيشمركة في اربيل لمناقشة سد الفراغات الامنية في المناطق المختلطة واعادة انتشار قوات البيشمركة.



ف.ا