التعليم توجه الجامعات بإعداد خطط استراتيجية للأعوام الخمسة المقبلة

وجهت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الجامعات كافة بإعداد خطط استراتيجية للأعوام الخمسة المقبلة في ضوء المتطلبات العلمية والمتغيرات الراهنة.



وأوضح جهاز الإشراف والتقويم العلمي في بيان للوزارة أن وزير التعليم العالي الدكتور نبيل كاظم عبد الصاحب وجه الجامعات الحكومية بإعداد الخطط الاستراتيجية للأعوام الخمس المقبلة لضبط اتجاه المؤسسة التعليمية وتكييف استجابتها لبيئتها المتغيرة.



وأضاف أنه سيكون لكل جامعة لها خطتها الاستراتيجية التي تبين أهدافها على وفق جدول زمني يمتد لخمس سنوات وسيكون تنفيذها ملزما لإدارات الجامعات وسيقاس أداء كل جامعة بمقدار التزامها بتنفيذ الخطة التي يجب أن تكون منسجمة مع رؤية ومتطلبات التعليم العالي في العراق والعالم.

ف.ا