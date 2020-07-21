النزاهة: صدور أمري قبض واستقدام بحق مسؤولين اثنين في كركوك وكربلاء



كشفت هيئة النزاهة الاتحاديَّة عن صدور أمر قبضٍ بحقِّ المدير العامِّ لتربية كركوك، وأمر استقدامٍ بحقّ رئيس هيئة استثمار محافظة كربلاء.



وذكر بيان للهيئة تلقت الوكالة الوطنية العراقية للانباء/ نينا / نسخة منه ان قاضي التحقيق المُختصِّ اصدر أمر قبضٍ بحقّ المدير العامِّ لتربية محافظة كركوك وأعضاء لجنة التسعير فيها، استناداً إلى أحكام المادَّة (340) من قانون العقوبات، لافتةً إلى أنَّ الأمر جاء على خلفيَّة شبهات هدرٍ في المال العامِّ في موضوع صيانة وترميم قسم التجهيزات في تربية المحافظة.



واشارت الى اصدار قاضي التحقيق المُختصِّ بالنظر في قضايا النزاهة في كربلاء أمر استقدامٍ لرئيس هيئة الاستثمار في المحافظة، استناداً إلى أحكام المادَّة (331) من قانون العقوبات، مُوضحةً أنَّ الأمر جاء على خلفيَّة منح إجازةٍ استثماريَّةٍ قبل استكمال الشروط تتعلق بمشروع إنشاء فندق بقيمة (6,000,000) دولارٍ.



ف.ا