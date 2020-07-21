إضراب منتسبي الإسعاف الفوري في واسط لعدم شمولهم بمخصصات الخطورة

نظم منتسبو شعبة الاسعاف الفوري في دائرة صحة محافظة واسط اليوم اضرابا عن العمل لحين تنفيذ مطالبهم الخاصة بالمخصصات المالية.

وقال ممثل المنتسبين محمد العتابي في حديث له، ان هذا الإضراب جاء بعد الوعود الكثيرة التي لم تنفذ من قبل وزارة الصحة بهدف تحسين وضعنا المعيشي والحفاظ على حياتنا كوننا نتعامل يوميا مع جميع انواع الأوبئة والأمراض.

واضاف، ان المشاركين في الاضراب طالبوا بجعل خطورة سائقي سيارات الاسعاف الفوري ١٠٠% وشمولهم بالساعات الإضافية وبأثر رجعي مع صرف مخصصات الإيفاد خارج المحافظة وتحويل شعبة الاسعاف الفوري الى قسم الاسعاف الفوري، مبينا أن الإضراب مفتوح لحين تحقيق مطالبنا.