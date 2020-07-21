مطالبات في كربلاء بتخفيض الرسوم الدراسية بالمدارس الأهلية

طالب قائممقام قضاء الهندية في كربلاء، الثلاثاء، وزارة التربية بزيادة نسبة التخفيض للطلبة في المدراس الاهلية بما ينسجم والوضع الاقتصادي للمواطنين.

وقال منتظر الشافعي في تصريح له ، “اننا كحكومة محلية في القضاء وصلتنا الكثير من المناشدات المطالبة بضرورة زيادة نسبة التخفيض للطلبة في المدراس الاهلية بما ينسجم والوضع الاقتصادي للمواطنين الذين يشكلون ما نسبته 70 بالمئة من الكسبة”.

واضاف الشافعي ان “وزارة التربية قررت التخفيض بنسبة 10% فقط وهي نسبة قليلة جدا اذا ما قورنت بنسبة الدوام، لاسيما وان غالبية المدارس لم تزود كوادرها بالرواتب منذ بداية الازمة ولغاية الان”.

واكد ان “ وزارة التربية اتخاذ قرار التخفيض منسجما مع الوضع الاقتصادي الذي يمر به المواطنين، ومتابعة المدارس التي امتنعت عن تسليم الرواتب لكوادرها”.