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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الثلاثاء، 21 تموز 2020 02:07 م

البعيجي يطالب الحكومة بربط الملف السياسي بالاقتصادي مع تركيا لزيادة حصة العراق المائية واخراج قواتها من العراق

منصور البعيجي

طالب النائب منصور البعيجي الحكومة بربط الملف السياسي مع الملف الاقتصادي مع تركيا من اجل ان يكون ورقة ضغط كبيرة على تركيا لزيادة حصة العراق المائية واخراج قواتها العسكرية من شمال العراق نهائيا  .

وقال في بيان ان : حجم التبادل التجاري التركي مع العراق كبير جدا ويصل الى مليارات الدولارات وتركيا غير مستعدة لتخسر هذا التبادل التجاري لذلك يجب ان يستخدم ورقة ضغط عليها لتنفيذ المطالب العراقية .

واضاف البعيجي ان:  على الحكومة العراقية ان تخرج من صمتها وتتحرك سريعا بهذا الامر مع تركيا وان لايستمر هذا الصمت طويلا لاننا سنمر بأزمة كبيرة بملف المياه خصوصا بعد نزول نهر دجلة بشكل كبير جدا ينذر بخطر كبير جراء ماتقوم به تركيا من تقليل لحصة العراق المائية .

واوضح ان : ازمة المياه لاتقل خطورة عن الازمة الحالية لجائحة كورونا اذا استمرت تركيا بنهجها  في تقليل حصتنا المائية لان ذلك سيؤدي الى جفاف نهر دجلة لذلك على الحكومة الحالية التحرك سريعا لحسم هذا الامر على اعتبار انه امر مهم جدا ولايمكن ان يستمر هذا الصمت للحكومة العراقية طويلا.

ف.ا
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