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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الثلاثاء، 21 تموز 2020 12:46 م

البرلمان يستعين بشركة اتصالات عالمية لمراجعة وتدقيق تراخيص الهاتف النقال

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أعلن النائب محمد شياع السوداني، اليوم الثلاثاء، عن صدور أمر من مجلس النواب بتدقيق عقود تراخيص الهاتف النقال بالاستعانة بشركة اتصالات عالمية منذ عام 2007.. 

وقال السوداني في بيان  له ، إنه تحصلت موافقة رئاسة مجلس النواب على إصدار أمر نيابي بتكليف ديوان الرقابة المالية بالاستعانة - لغرض الاستشارة - بشركة عالمية متخصصة بقطاع الاتصالات لتدقيق الالتزامات المالية والإدارية والفنية والقانونية المتعلقة بعقود تراخيص الهاتف النقال منذ العام 2007 ولغاية 2020 .
وأشار السوداني إلى أن هذا الأمر جاء بعد أن قدم طلبا رسميا حظي بتأييد 84 نائبا لفتح هذا التحقيق الذي نال موافقة رئيس مجلس النواب ونائبه الاول، مؤكدا أنه سيتابع مستجدات هذا الأمر كونه عضوا في لجنة متابعة تنفيذ البرنامج الحكومي والتخطيط الاستراتيجي.
ولفت السوداني إلى أن هذه الخطوة تعزز العمل الرقابي المهني الذي يستند الى الدستور والقانون وتسهم في محاسبة كل من تسبب في هدر المال العام أيا كان موقعه.
وكان السوداني قد طالب بعدم تنفيذ قرار مجلس الوزراء الأخير بتمديد عقود تراخيص الهاتف النقال وما يترتب عليه من إجهاض الرخصة الوطنية الرابعة فضلا على وجود هدر بالمال العام في هذا الملف الذي ذكره مرارا وتكرارا في وسائل الإعلام المقروءة والمرئية والكتب الرسمية.
وشدد السوداني على أهمية تفعيل العمل النيابي وتحديدا الآن بوجود جائحة وضائقة مالية يمر بها العراق ناهيك عن وجود حقوق ضائعة .

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