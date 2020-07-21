تعليق الدوام في دائرة تقاعد البصرة بعد تسجيل إصابات بكورونا بين موظفيها

أعلنت دائرة التقاعد في محافظة البصرة اليوم الثلاثاء تعليق الدوام الرسمي جراء تسجيل اصابات بكورونا بين صفوف موظفيها.

وقالت الدائرة في بيان لها انها سجلت 8 اصابات بفيروس كورونا بين صفوف موظفي الدائرة.

من جهته قال مدير الدائرة باسل العيداني ان الدائرة ستقوم بإجراء عملية تعفير كاملة لمقر دوائرها الثلاثة ليصار الى إعادة افتتاحها ومباشرة، و استقبال المراجعين اعتباراً من يوم الاحد المقبل، منوها الى اتخاذ الاجراءات الوقائية لتفادي انتشار الاصابات بين المراجعين.

