بعد تأجيل زيارة السعودية .. الكاظمي يبدأ زيارته الرسمية إلى ايران

غادر رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، اليوم الثلاثاء، العاصمة بغداد متوجهاً الى إيران، في زيارة رسمية على رأس وفد حكومي.

وذكر بيان لمكتب الكاظمي أن “الزيارة تتضمن بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الجارين، وسبل تعزيزها، ومناقشة المسائل المتعلقة بالتعاون وآليات تطويره في عدد من المجالات، فضلا عن مناقشة مستجدات الأوضاع ذات الاهتمام المشترك، على الساحتين الإقليمية والدولية”.



وأضاف البيان، أن “رئيس مجلس الوزراء سيلتقي خلال الزيارة، بعدد من المسؤولين في إيران ”.