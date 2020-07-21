هيومن رايتس تتهم سلطات اقليم كردستان بمنع عودة اكثر من اسرة عربية نازحة إلى ديارها

اتهمت منظمة هيومن رايتس ووتش سلطات اقليم كردستان بمنع 1200 أسرة عربية من العودة لمنازلها



وأوضحت المنظمة الدولية في بيان أن حكومة الإقليم لا تزال تمنع نحو 1200 أسرة عربية من العودة إلى منازلها في خمس قرى بعد أكثر من 6 سنوات على استعادة المنطقة من تنظيم داعش الإرهابي، لافتة إلى أن سلطات الإقليم سمحت للسكان الأكراد بالعودة إلى منازلهم في القرى المجاورة، في ناحية ربيعة غرب محافظة دهوك.



وقالت بلقيس والي، الباحثة بالمنظمة، إن اربيل سمحت لسكان القرى المجاورة من الكرد بالعودة، فيما تمنع آلافا من السكان العرب دون أي سبب قانوني، ما يوحي بأن العرب ممنوعون من العودة كعقاب.



وأوضحت أن بعض السكان من القرى الخمس وهي جدرية، والمحمودية، والقاهرة، والسويدية، وصوفية قالوا إن البيشمركة لا زالوا يسيطرون على القرى ويمنعون عودتهم، مؤكدة أنه ليس لدى أربيل أي مبرر لمنع هذه الأسر العربية من العودة إلى قراها.