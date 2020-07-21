الحلبوسي يبحث مع الحكيم الاوضاع السياسية

بحث رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، مع رئيس تيار الحكمة الوطني عمار الحكيم الاوضاع السياسية.



وقال بيان لمكتب الحلبوسي ان اللقاء ناقش مستجدات الوضع السياسي في البلاد والمنطقة، والملف التشريعي، ومواجهة أزمة كورونا.



واشار البيان الى انه تم خلال اللقاء التاكيد على أهمية إدامة التنسيق والتفاهم بين السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية، فضلاً عن أهمية تنسيق المواقف بين القوى السياسية في مجلس النواب، وتحمل مسؤولياتها في ملفي التشريع والرقابة، وإصدار التشريعات التي تمسُّ المواطنين وتلبي احتياجاتهم، وحسم القوانين المتعلقة بالاستحقاقات القادمة، كقانون الانتخابات وقانون المحكمة الاتحادية.