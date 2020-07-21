الحلبوسي يبحث مع دبلوماسي امريكي تطورات الاوضاع في البلاد

التقى رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، القائم بالأعمال في السفارة الأميركية ببغداد براين مكفيترز. وقال بيان لمكتب الحلبوسي انه تم في اللقاء بحث تطورات الأوضاع في البلاد، والمواضيع ذات الاهتمام المشترك، وسبل تفعيلها بما يخدم مصلحة الشعبين الصديقين. Copy أخبار متعلقة الحلبوسي يبحث مع المطلك مجمل تطورات الأوضاع في البلاد مصر تدعو لاجتماع عربي طارئ بشأن الأوضاع في ليبيا لمواجهة الانخفاض المفاجئ .. سعران للنفط في الموازنة مجلس الوزراء يبحث تطورات الأوضاع الصحية والاقتصادية وجهود مواجهة كورونا صالح يبحث مع بلاسخارت تطورات الاوضاع العامة والحراك السلمي في البلاد صالح والحلبوسي يؤكدان أهمية تشكيل حكومة قوية تمثل كلَّ مكونات الشعب وأطيافه