الحلبوسي يبحث مع دبلوماسي امريكي تطورات الاوضاع في البلاد



التقى رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، القائم بالأعمال في السفارة الأميركية ببغداد براين مكفيترز.



وقال بيان لمكتب الحلبوسي انه تم في اللقاء بحث تطورات الأوضاع في البلاد، والمواضيع ذات الاهتمام المشترك، وسبل تفعيلها بما يخدم مصلحة الشعبين الصديقين.