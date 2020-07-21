درجال : اجرينا مباحثات ناجحة مع المسؤولين في السعودية



اعلن وزير الشباب والرياضة عدنان درجال عن اجرائه مباحثات ناجحة مع المسؤولين في المملكة العربية السعودية باكثر من جانب حيوي.



واوضح درجال في بيان صحفي :" ان الاجتماعات التي جرت في الرياض مع المسؤولين في المملكة ، اثمرت عن الاتفاق على ارسال لجنة فنية مختصة ستصل الى العراق قريبا لتحديد الموقع النهائي واطر العمل في المدينة الرياضية والملعب الكبير ، المهداة من قبل العاهل السعودي الى الجماهير الرياضية والرياضيين في العراق".



واضاف :" ان بروتوكول التعاون الشبابي الرياضي المبرم بين البلدين عام 2017 ، سيتم تفعيله مرة اخرى بنطاق اوسع ليشمل اقامة المعسكرات التدريبية والمؤتمرات الشبابية وتطوير الملاكات بما يخدم شباب البلدين الشقيقين".



واشار وزير الشباب الى :" ان الملاعب السعودية ستكون مشرعة امام المنتخبات والاندية العراقية بمختلف الالعاب ، ومنها اقامة مباراة ودية بين المنتخبين العراقي والسعودي".