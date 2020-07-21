اكثر من 20 قرية في ديالى كانت مهددة باكبر موجة نزوح بشري



اعلن مسؤول حكومي في ديالى ، عن انقاذ اكثر من 20 قرية زراعية شرقي المحافظة من نزوح وشيك.



وقال مدير ناحية مندلي ( 90كم شرق بعقوبة) مازن الخزاعي :" ان جهودا حكومية عاجلة استمرت اكثر من اسبوع ، بالتنسيق مع الموارد المائية ، اسهمت في ايصال المياه الى قرى الندا شرقي ديالى ، التي تزيد عن 20 قرية وتضم قرابة 10 الاف نسمة بعد موجة عطش حادة استمرت اكثر من شهرين متتاليين".



واضاف الخزاعي :" ان ازالة التجاوزات على قناة مندلي الاروائية وكري وتطهير اجزاء واسعة من القناة ، اسهما في وصول المياه الخام الى 5 مجمعات للماء وبدء ضخ المياه الصالحة للشرب الى منازل القرى "، لافتا الى :" ان وصول المياه انقذ القرى من نزوح وشيك بسبب موجة عطش حادة وقاسية مرت بها خلال الشهرين الماضيين ".



وكانت قرى الندا تعرضت الى كارثة كبيرة بسبب شحة مياه الشرب مع ارتفاع درجات الحرارة ما هدد بحدوث اكبر نزوح بشري في ديالى بسبب العطش .