نسف قاعدة "الحسن المجتبى" التابعة للحرس الثوري غرب طهران.. تفاصيل كاملة عن دكّ العاصمة عبر قصف خارجي

خبراء: كل تفجيرات طهران الغامضة طالت مواقع عسكرية حساسة وخامنئي يكذب



لن يكون بمقدور النظام الإرهابي الإيراني، أن ينكر تعرضه لقصف جوي من الخارج، وأن القصف الجوي المكثف طال منشأت عسكرية حساسة وهامة في ايران. لم يعد قادرا على الكذب ولا الغنكار، بعدما أظهرت صور للأقمار الصناعية أن الانفجار الذي وقع 10 يوليو الجاري، في منطقة غرمدرة، غرب طهران، استهدف قاعدة جوية تابعة للحرس الثوري.

ووفقا لقناة "بي بي سي" الفارسية، فإن الصور التي التقطت عن طريق شركة "بلانتيت لابز Planet labs" للأقمار الصناعية بعد خمسة أيام من الانفجار، تظهر حدوث حرائق في مساحة 22 ألف متر مربع، في غرمدرة، غرب طهران. وكان التلفزيون الإيراني أكد عبر قناته على تطبيق "تلغرام"، وقوع انفجارات في غرب طهران بمناطق غرمدره وبلدة قدس، لكنه نفى لاحقا وجود أي انفجار.

كما تحدثت عدة وسائل إعلام إيرانية عقب الانفجار عن انقطاع التيار الكهربائي، في مناطق غرب طهران مثل شهريار وغرمدره و بلدة القدس (قلعة حسن خان) غرب طهران.

وكانت قد انتشرت أنباء عن وضع الدفاعات الجوية الإيرانية في حالة استنفار، وفقا لقناة "منوتو الفارسية" التي تبث من لندن ومصادر عسكرية استخباراتية أمريكية خلال الساعات الأخيرة.

و رجح"بي بي سي" الفارسية أن يكون الانفجار قد وقع في قاعدة جوية تابعة للحرس الثوري، تحدثت أنباء غير مؤكدة عن أن الانفجار استهدف مستودعات صواريخ للحرس الثوري جنوب غرب طهران.

وقال ناشطون إيرانيون، إنهم سمعوا صوت الانفجار وشاهدوا تصاعد الدخان من قاعدة للحرس الثوري بين غرمدره وبلدة القدس، غرب طهران. وذكر آخرون إن الانفجار استهدف معسكر "الحسن المجتبى" التابع لفيلق القدس بالحرس الثوري، ولا يعرف هوية الموقع بالتحديد بعد.

وجاء هذا الانفجار، وفق تقرير "العربية نت"، عقب سلسلة من الانفجار والحوادث "الغامضة" طالت منشآت نووية وعسكرية إيرانية كان أهمها انفجار قاعدة "خجیر" للصواريخ شرق طهران بالقرب من موقع بارتشين العسكري، وفي 26 يونيو الماضي، وكذلك استهداف أجهزة الطرد المركزي لتخصيب اليورانيوم في منشأة نطنز في أصفهان، في 2 يوليو الجاري، ما أثار تساؤلات حول هجمات محتملة.

وتؤكد هذه المعلومات من الأقمار الصناعية، أن قاعدة الحرس الثوري الإيراني غرب طهران دمرت بالكامل ولا يزال النظام الايراني الإرهابي ينكر هزيمته.

وشدد خبراء، أن هذا يؤكد أن كل تفجيرات طهران الغامضة، طالت منشأت عسكرية هامة وفي الغالب فعلها سلاح الجو الاسرائيلي وفق مصادر مطلعة لوقف الارهاب الإيراني.

أ.ي