في وجود ظريف.. خلايا الكاتيوشا الإرهابية تقصف المنطقة الخضراء وتذكر الكاظمي بشروط إيران والانصياع لها

خبراء: الصواريخ ليست تبرئة لإيران وجاءت بعد خروج ظريف بدقائق



رسالة الكاتيوشا: تذكير الكاظمي باستمرار القصف والانفلات ما لم يقبل شروط إيران



فشلت صفقة مصطفى الكاظمي، رئيس الوزراء مع خلايا الكاتيوشا الإرهابية. لم يستطع أن يوقف صواريخ كتائب حزب الله العراق الإرهابية. لم يقنعهم بضروة استتباب الأمن والاستقرار. ولذلك وتزامنا مع زيارة وزير الخارجية جواد ظريف، عادت صوارخ الكاتيوشا الإرهابية مرة ثانية لتنال المنطقة الخضراء وبالقرب من السفارة الأمريكية.

وكما يقول خبراء، لم تكن تبرئة لإيران من الصواريخ بالادعاء أنها تضرب حتى في ظل وجود ظريف، ولكنها رسالة للكاظمي بضرورة الرضوخ لإيران وإلا استمرار الانفلات.

وفي السياق، ذكرت مصادر أن استهداف المنطقة الخضراء في بغداد، جاء بعد دقائق من خروج وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف منها.

وفي وقت سابق، استقبل رئيس الوزراء، مصطفى الكاظمي، وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، في بغداد، وبحثا آخر تطورات العلاقات الثنائية بين البلدين والزيارة الوشيكة للكاظمي إلى طهران، وأهم القضايا الإقليمية والدولية.

وقال القيادي الإرهابي في تحالف "الفتح" هادي العامري، إن زيارة ظريف إلى بغداد، جاءت لمتابعة قضية اغتيال قائد فيلق القدس الإيراني، قاسم سليماني!

وعادت "خلايا الكاتيوشا" المجهولة للتحرك مجددا، بالتزامن مع زيارة وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف إلى بغداد، حيث التقى نظيره ورئيس الحكومة مصطفى الكاظمي، بالإضافة إلى الرئيس برهم صالح، الذين شددوا على ضرورة الحفاظ على سيادة العراق ومنع التدخلات الخارجية!! وأفادت قناة "العربية" بسقوط صاروخ كاتيوشا في ساحة ترابية قرب السفارة الأميركية في المنطقة الخضراء، التي تضم عددا من السفارات ومؤسسات الحكومة الرسمية أتى ذلك، بعد مرور أسابيع عدة على توتر ملحوظ وقع بين الكاظمي وميليشيا كتائب حزب الله العراق الموالية لإيران والمتهمة بالتورط بإطلاق الصواريخ.

وفي يونيو الماضي داهمت قوة من جهاز مكافحة الإرهاب مركزا لكتائب حزب الله العراق جنوب بغداد على خلفية ملف الصواريخ التي طالت على مدى الأشهر الماضية وبشكل متكرر محيط قواعد عسكرية تضم قوات أميركية أو محيط السفارة في العاصمة، وسط توعد تلك الفصائل "الولائية" (الموالية لطهران) بإخراج كافة القوات الأميركية في البلاد على الرغم من موقف الكاظمي الذي أعلن في الشهر نفسه إطلاق حوار استراتيجي بين العراق وواشنطن.

وسلطت تلك الواقعة الضوء في حينه على مدى صعوبة مواجهة بعض الفصائل المنضوية في الحشد الشعبي الإرهابي، لا سيما التي توصف في البلاد بـ"الولائية".

في نفس السياق، فتحت جريمة اغتيال الخبير الأمني العراقي هشام الهاشمي، الذي وصف بأنه مقرب من رئيس الوزراء، باب المواجهة التي بدأت قبل أشهر على مصراعيه بين الكاظمي وبعض الفصائل التي وصفها الهاشمي قبل مقتله بـ "اللادولة"..

قصف المنطقة الخضراء من جديد بصواريخ الكاتيوشا استهتار بالغ بالكاظمي وبالدولة في العراق.

ا.ي