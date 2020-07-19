بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

الأحد, 19 تموز 2020
آخر الأخبار
نشطاء يرفضون زيارة وزير الخارجية الإيراني.. ويطلقون هاشتاج "ظريف غير مرحب بك في العراق" تظاهرات غاضبة في العراق ضد الكهرباء.. اضرام نيران وقطع طرق وعود الكاظمي بالانتخابات المبكرة ..التحديات حاضرة والارادة السياسية غائبة !! مقتل جندي وجرح آخر بعبوة ناسفة في ديالى في كربلاء .. اربع تظاهرات في آن واحد العقابي : العراق بحاجة الى تعاون اقليمي ودولي لانعاش اقتصاده المنهك دعوة برلمانية لحل " شفرة " الفساد في وزارة الكهرباء السهيل : العراق مهيأ ليكون وسيطا ومحورا للتقارب الاقليمي النزاهة تضبط مسؤولا سابقا في مجاري الديوانيَّة بتهمة الاختلاس انتحار فتاة بحرق نفسها في احدى نواحي بابل
English
بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات الأحد، 19 تموز 2020 04:41 م

تظاهرات غاضبة في العراق ضد الكهرباء.. اضرام نيران وقطع طرق

تظاهرات-العراق

شهد العراق ، تظاهرات غاضبة ضد انقطاع الكهرباء، في ثلاث محافظات، وهي ذي قار، والديوانية، وكربلاء، حيث شهدت أحداث اضرام نيران وقطع طرق.

أغلق مئات المتظاهرين في محافظة كربلاء، محطة للطاقة الكهربائية، ومنعوا موظفيها من مزاولة أعمالهم، بسبب زيادة ساعات قطع التيار الكهربائي.

واحتشد المئات أمام محطة كهرباء الديزلات في منطقة الجمالية بكربلاء، معلنين إغلاق المحطة حتى تحقيق مطالبهم.

أفاد مصدر محلي في محافظة ذي قار، أن محتجين حاصروا ديوان المحافظة، فيما أشار إلى أنهم طالبوا بإقالة المحافظ ومديري الدوائر كافة، فيما أحرق أهالي الإطارات أمام دائرة كهرباء الديوانية بسبب قلة ساعات التجهيز.

وقال المصدر، "إن محتجين يحاصرون ديوان محافظة ذي قار"، مشيرا الى انهم "رفعوا سقف المطالب بإقالة المحافظ ومديري الدوائر كافة".

ووصلت تعزيزات أمنية إلى مبنى محافظة ذي قار، بعد دخول عدد من المتظاهرين إلى الساحة الداخلية للمبنى ومطالبتهم بإخراج المحافظ وتقديم استقالته. 

وفي هذا الوقت، وصل قائد شرطة المحافظة العميد حازم الوائلي، الى المبنى من اجل التفاوض حول مطالب المتظاهرين وحماية المحافظ.

وعلى صعيد متصل أحرق سكان الإطارات أمام دائرة كهرباء محافظة الديوانية بسبب قلة ساعات التجهيز من الكهرباء الوطنية، بحسب مصدر محلي.

وتعرضت خدمة تجهيز الكهرباء من قبل الحكومة في المدة الأخيرة إلى انهيار شبه تام؛ ترافق ذلك مع تصاعد درجات الحرارة الى مديات غير مسبوقة.

ولقد كانت مشكلة الكهرباء سببا في اندلاع التظاهرات منذ عدة أعوام ولاسيما في فصل الصيف الذي تخفق فيه الحكومة بتوفير الخدمة.

وأكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي مؤخرا، أن العراق امام تحديات وصفها بالحقيقية، ومنها أزمة الكهرباء، مرجعاً ذلك الى نتيجة سوء الإدارة في البلاد.

وقررت الحكومة العراقية في حزيران، تخويل وزير المالية صلاحية التفاوض والتوقيع على قروض مالية تصل إلى أكثر من مليار يورو، لتمويل مشاريع الطاقة الكهربائية في البلاد.

ويبلغ إنتاج العراق من الطاقة الكهربائية، وفقا لوزارة الكهرباء، 13 ألفاً و500 ميجاوات، ويخطط لإضافة 3500 ميجاوات خلال العام الحالي عبر إدخال وحدات توليدية جديدة إلى الخدمة.
وتزداد معاناة العراقيين وخصوصا آلاف النازحين، بسبب ضعف تجهيز الطاقة الكهربائية إلى المنازل ومخيمات النازحين التي تفتقد للمقومات الأساسية للسكن المؤقت.

أخبار متعلقة
إقرأ ايضا
ظريف

نشطاء يرفضون زيارة وزير الخارجية الإيراني.. ويطلقون هاشتاج "ظريف غير مرحب بك في العراق" 19 تموز 2020 05:09 م

مصطفى الكاظمي 1

وعود الكاظمي بالانتخابات المبكرة ..التحديات حاضرة والارادة السياسية غائبة !! 19 تموز 2020 04:21 م

safe_image

تحصيل حاصل .. انتخابات مجلس الشعب السوري في ظل استبعاد ملايين الأصوات بالخارج 19 تموز 2020 02:29 م

الجوع في إيران

وسط انهيار اقتصادي كامل .. "كوبونات الطعام" هل تنقذ فقراء إيران من الموت جوعا ؟ 19 تموز 2020 02:12 م

الكاظمي

لا عزاء لملالي طهران.. الكاظمي بالسعودية غدا حاملا أجندة حافلة في رحاب الحضن العربي 19 تموز 2020 01:59 م

safe_image

أحمدي نجاد "المغضوب عليه" ممنوع من لقاء خامنئي رغم كل التوسلات .. ما السبب؟ 19 تموز 2020 01:08 م

بن سلمان والكاظمي

التنسيق السعودي - العراقي يستبق زيارة الكاظمي للرياض.. والجنابي يكشف تفاصيل الزيارتين 19 تموز 2020 10:34 ص

الكاظمي-2223-1-1-1-2-1-2-1

زيارة الكاظمي للسعودية.. فرصة لن تتكرر للعراق لو أحسن استغلالها 19 تموز 2020 02:47 ص

التعليقات