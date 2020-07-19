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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الأحد، 19 تموز 2020 04:15 م

في كربلاء .. اربع تظاهرات في آن واحد

مظاهرات كربلاء
صورة ارشيفية

شهدت محافظة كربلاء صباح اليوم الاحد اربع تظاهرات لفئات ومطالب مختلفة ، الاولى لاهالي منطقة الجمالية امام باب محطة ديزلات شرق كربلاء احتجاجا على تردي واقع الكهرباء.

والتظاهرة الثانية لطلاب جامعة " وارث الانبياء " امام بوابة الجامعة للمطالبة باسقاط المبالغ المترتبة على اجور الدراسة ، اذ لم تمنح الجامعة شهادة التخرج الا بعد دفع المستحقات المالية.

والثالثة نظمها المهندسون الراغبون بالتعيين في مصفى كربلاء النفطي امام باب المصفى، بينما نظم  سائقو النقل الخاص الداخلي  تظاهرة رابعة ، احتجاجا على عدم  السماح لهم بالوصول الى المرأب العام و عزلهم خارج حدود المدينة القديمة.

ف.ا
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