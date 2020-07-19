في كربلاء .. اربع تظاهرات في آن واحد



شهدت محافظة كربلاء صباح اليوم الاحد اربع تظاهرات لفئات ومطالب مختلفة ، الاولى لاهالي منطقة الجمالية امام باب محطة ديزلات شرق كربلاء احتجاجا على تردي واقع الكهرباء.



والتظاهرة الثانية لطلاب جامعة " وارث الانبياء " امام بوابة الجامعة للمطالبة باسقاط المبالغ المترتبة على اجور الدراسة ، اذ لم تمنح الجامعة شهادة التخرج الا بعد دفع المستحقات المالية.



والثالثة نظمها المهندسون الراغبون بالتعيين في مصفى كربلاء النفطي امام باب المصفى، بينما نظم سائقو النقل الخاص الداخلي تظاهرة رابعة ، احتجاجا على عدم السماح لهم بالوصول الى المرأب العام و عزلهم خارج حدود المدينة القديمة.



ف.ا