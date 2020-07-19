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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الأحد، 19 تموز 2020 04:11 م

العقابي : العراق بحاجة الى تعاون اقليمي ودولي لانعاش اقتصاده المنهك

2422019361214النائب حسين العقابي

اكد النائب  عن كتلة " النهج الوطني"  حسين العقابي :" ان  العراق بحاجة ماسة للتعاون الاقليمي والدولي  ، خاصة بالجانب الاقتصادي لانعاش اقتصاده المنهك ".

وقال العقابي في تصريح صحفي:" ان منظومة العلاقات الدولية مبنية على التنافس والصراع ، ونحن جزء من هذه المنظومة وعلينا توظيف العلاقات الدولية بالشكل الامثل الذي يصب بمصلحة العراق ".

واضاف :" ان التواصل مع الآخرين شيء مهم واساسي في العلاقات الدولية ، عبر بيان وجهة نظر العراق  في الكثير من القضايا  الاقليمية والدولية ".

وشدد العقابي على :" اهمية  تبني العراق سياسة مرنة وواضحة باتجاه مصالحه الداخلية والدولية ، وينأى بنفسه عن الصراعات ويعطي انطباعا جديدا ومهما بالتواصل الدولي واتخاذه دور الحياد الايجابي".

ف.ا

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