العقابي : العراق بحاجة الى تعاون اقليمي ودولي لانعاش اقتصاده المنهك

اكد النائب عن كتلة " النهج الوطني" حسين العقابي :" ان العراق بحاجة ماسة للتعاون الاقليمي والدولي ، خاصة بالجانب الاقتصادي لانعاش اقتصاده المنهك ".



وقال العقابي في تصريح صحفي:" ان منظومة العلاقات الدولية مبنية على التنافس والصراع ، ونحن جزء من هذه المنظومة وعلينا توظيف العلاقات الدولية بالشكل الامثل الذي يصب بمصلحة العراق ".



واضاف :" ان التواصل مع الآخرين شيء مهم واساسي في العلاقات الدولية ، عبر بيان وجهة نظر العراق في الكثير من القضايا الاقليمية والدولية ".



وشدد العقابي على :" اهمية تبني العراق سياسة مرنة وواضحة باتجاه مصالحه الداخلية والدولية ، وينأى بنفسه عن الصراعات ويعطي انطباعا جديدا ومهما بالتواصل الدولي واتخاذه دور الحياد الايجابي".

ف.ا