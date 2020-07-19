دعوة برلمانية لحل " شفرة " الفساد في وزارة الكهرباء

دعا النائب عن تحالف "سائرون" رعد المكصوصي، اللجنة المشكلة للتحقيق بعقود الكهرباء بان يكون عملها بعيدا عن اي ضغوطات سياسية او حزبية ، من اجل كشف خبايا العقود التي ابرمها وزراء الكهرباء السابقون.



وقال المكصوصي في تصريح صحفي :" ان ما يجري من ازمة في الطاقة الكهربائية ، نتيجة متوقعة لتركة ثقيلة خلفتها هشاشة قطاع الكهرباء على مدى ١٧ عاما ".



واضاف :" ان ملف الكهرباء كلف خزينة الدولة المليارات من الدولارات، ولم يطرأ اي تغيير ملموس على واقع التيار الكهربائي في البلاد ".



واوضح النائب :" ان الحكومات السابقة عجزت عن كشف ومحاسبة المقصرين في وزارة الكهرباء" ، داعيا اللجنة التحقيقية البرلمانية المكلفة بالتحقيق وتدقيق عقود وزارة الكهرباء الى :" حل شفرة فساد عقود الوزارة بعيدا عن الضغوط الحزبية ".

ف.ا