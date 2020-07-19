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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الأحد، 19 تموز 2020 04:07 م

دعوة برلمانية لحل " شفرة " الفساد في وزارة الكهرباء

رعد المكصوصي

دعا النائب عن تحالف "سائرون" رعد المكصوصي، اللجنة المشكلة للتحقيق بعقود الكهرباء بان يكون عملها بعيدا عن اي ضغوطات سياسية او حزبية ، من اجل كشف خبايا العقود التي ابرمها وزراء الكهرباء السابقون.

وقال المكصوصي في تصريح صحفي :" ان ما يجري من ازمة في الطاقة الكهربائية ،  نتيجة متوقعة لتركة ثقيلة خلفتها هشاشة قطاع الكهرباء على مدى ١٧ عاما ".

واضاف :" ان ملف الكهرباء كلف خزينة الدولة المليارات من الدولارات،  ولم يطرأ اي تغيير ملموس على واقع التيار الكهربائي في البلاد ".

واوضح النائب :" ان الحكومات السابقة عجزت عن كشف ومحاسبة المقصرين في وزارة الكهرباء" ، داعيا اللجنة التحقيقية البرلمانية المكلفة بالتحقيق وتدقيق عقود وزارة الكهرباء الى :" حل شفرة فساد عقود الوزارة بعيدا عن الضغوط الحزبية ".

ف.ا

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