السهيل : العراق مهيأ ليكون وسيطا ومحورا للتقارب الاقليمي

اكد رئيس الكتلة النيابية لتحالف " عراقيون " هشام السهيل :" ان وضع العراق الطبيعي يعطيه الاهمية ، وسيطا ومحورا للتقارب الاقليمي بين دول المنطقة ".



وقال السهيل في تصريح صحفي :" نحن نشجع ، من خلال زيارات رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي ،على بناء افضل العلاقات مع الدول العربية والاقليمية" .



واضاف :" ان وضع العراق الطبيعي يمكنه من ان يكون وسيطا ومحورا للتقارب بين دول المنطقة ، بما يعود بالاستقرار على بلدنا ".



ومن المقرر ان يبدأ رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي جولة خارجية خلال الايام المقبلة ، تشمل المملكة العربية السعودية وايران والولايات المتحدة.

ف.ا