النزاهة تضبط مسؤولا سابقا في مجاري الديوانيَّة بتهمة الاختلاس

أعلنت هيئة النزاهة عن ضبط مسؤول سابق في دائرة مجاري الديوانيَّة بتهمة الاختلاس، مع 3 موظفين آخرين.



وذكرت الهيئة في بيان ، أن "عمليَّة الضبط تمَّت بموجب مُذكَّرةٍ قضائيَّةٍ، بعد انتقال فريق مؤلف من مكتب تحقيق الهيئة في المحافظة إلى مخازن مديريَّة مجاري الديوانيَّة، بعد تلقي المكتب معلوماتٍ حول وجود عمليَّة اختلاس في مخازن المديريَّة"، مؤكدة "ضبط المدير السابق وثلاثة موظفين فيها بتهمة إخراج خزانات وأنابيب حجم 110 وحجم 350 من أحد مخازن المديريَّة، ونقلها إلى المزرعةٍ الخاصة بالمدير السابق، مع ضبط مستندات الإخراج الخاصة بالمواد.



وكانت الهيئة قد أعلنت في الثامن عشر من شباط الماضي عن تمكن ملاكات المكتب من ضبط موظف في دائرة مجاري الديوانيَّة متلبساً بالجرم المشهود باختلاس رواتب أحد الأجراء اليوميين.





ف.ا