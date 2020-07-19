بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

الأحد, 19 تموز 2020
آخر الأخبار
نشطاء يرفضون زيارة وزير الخارجية الإيراني.. ويطلقون هاشتاج "ظريف غير مرحب بك في العراق" تظاهرات غاضبة في العراق ضد الكهرباء.. اضرام نيران وقطع طرق وعود الكاظمي بالانتخابات المبكرة ..التحديات حاضرة والارادة السياسية غائبة !! مقتل جندي وجرح آخر بعبوة ناسفة في ديالى في كربلاء .. اربع تظاهرات في آن واحد العقابي : العراق بحاجة الى تعاون اقليمي ودولي لانعاش اقتصاده المنهك دعوة برلمانية لحل " شفرة " الفساد في وزارة الكهرباء السهيل : العراق مهيأ ليكون وسيطا ومحورا للتقارب الاقليمي النزاهة تضبط مسؤولا سابقا في مجاري الديوانيَّة بتهمة الاختلاس انتحار فتاة بحرق نفسها في احدى نواحي بابل
English
بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الأحد، 19 تموز 2020 03:57 م

حقوق الإنسان بديالى : مطمر النفايات شرق بعقوبة بؤرة للأمراض السرطانية

نفايات

دعا مكتب حقوق الانسان في ديالى، الى معالجة عاجلة “بؤرة السرطان” في المحافظة، مؤكدا أنها اقسى من كورونا.

وقال مدير مكتب حقوق الانسان في ديالى، صلاح، مهدي في حديث صحفي: ان” مطمر النفايات على الطريق السياحي شرق بعقوبة، الذي يعد اكبر مطمر للنفايات في ديالى، يشكل في الوقت الراهن بؤرة للامراض السرطانية بسبب الادخنة المنبعثة منه بين فترة واخرى، ما ادى الى تزايد معدلات الاصابة بالسرطان في القرى والمناطق القريبة منه”.

واضاف مهدي ان” بؤرة السرطان في اشارة منه الى مطمر النفايات اقسى من فيروس كوروونا نظرا لكثرة”. 

 واشار الى «ان الحرائق المتكررة للمطمر وانبعاث الادخنة السامة  التي تغطي اجزاء واسعة من بعقوبة والمناطق المحيطة بها تمثل ازمة بيئية وصحية في آن واحد يدفع فاتورتها المدنيون، وخاصة المرضى”.

ودعا مهدي الى “حلول واقعية تسهم في تحويل المطمر الى اطار يحمي البيئة وليس العكس، والتعامل بحزم مع الحرائق ومعاقبة المخالفين”.

ف.ا
أخبار متعلقة
إقرأ ايضا
مظاهرات كربلاء

في كربلاء .. اربع تظاهرات في آن واحد 19 تموز 2020 04:15 م

safe_image

للمطالبة بإقالة جميع المسؤولين .. محتجون غاضبون يقتحمون مبنى محافظة ذي قار 19 تموز 2020 02:21 م

وزير الموارد المائية

الموارد المائية ترفع دعوى قضائية على مستثمر مشروع التكسي النهري 19 تموز 2020 01:03 م

موقع

انخفاض سعر صرف الدولار أمام الدينار في تعاملات اليوم الأحد 19 تموز 2020 12:43 م

كورونا في العراق1

حويزي: نجاح دواء جديد في معالجة مصابة بكورونا في السليمانية 19 تموز 2020 11:37 ص

اطباء العراق

اصابة خمسة وعشرين من الكوادر الطبية والصحية في بابل بكورونا 19 تموز 2020 11:37 ص

1527947921797242300

عضو بالزراعة النيابية يحذر من كارثة مائية مرتقبة في الجنوب 19 تموز 2020 11:30 ص

مؤيد البدري

وفاة شيخ المعلقين العراقيين مؤيد البدري 19 تموز 2020 10:19 ص

التعليقات