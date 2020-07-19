حقوق الإنسان بديالى : مطمر النفايات شرق بعقوبة بؤرة للأمراض السرطانية



دعا مكتب حقوق الانسان في ديالى، الى معالجة عاجلة “بؤرة السرطان” في المحافظة، مؤكدا أنها اقسى من كورونا.



وقال مدير مكتب حقوق الانسان في ديالى، صلاح، مهدي في حديث صحفي: ان” مطمر النفايات على الطريق السياحي شرق بعقوبة، الذي يعد اكبر مطمر للنفايات في ديالى، يشكل في الوقت الراهن بؤرة للامراض السرطانية بسبب الادخنة المنبعثة منه بين فترة واخرى، ما ادى الى تزايد معدلات الاصابة بالسرطان في القرى والمناطق القريبة منه”.



واضاف مهدي ان” بؤرة السرطان في اشارة منه الى مطمر النفايات اقسى من فيروس كوروونا نظرا لكثرة”.



واشار الى «ان الحرائق المتكررة للمطمر وانبعاث الادخنة السامة التي تغطي اجزاء واسعة من بعقوبة والمناطق المحيطة بها تمثل ازمة بيئية وصحية في آن واحد يدفع فاتورتها المدنيون، وخاصة المرضى”.



ودعا مهدي الى “حلول واقعية تسهم في تحويل المطمر الى اطار يحمي البيئة وليس العكس، والتعامل بحزم مع الحرائق ومعاقبة المخالفين”.



ف.ا