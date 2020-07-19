الاقتصاد الإيراني ينهار والحكومة تلجأ الى نظام اعتمدته خلال الحرب العراقية في الثمانينيات



اعلن موقع "ايران انترناشيونال"، ان البرلمان الإيراني صادق على خطة عودة توزيع البضائع بناء على نظام الكوبونات إلى اقتصاد البلاد.



وذكر الموقع ان "البرلمان الإيراني صادق على خطة عودة توزيع البضائع بناء على نظام الكوبونات إلى اقتصاد البلاد.



واضاف أن "نظام الكوبونات كان ساريا في الثمانينيات من القرن الماضي، أثناء الحرب الإيرانية العراقية، وتم إلغاؤه في عقد التسعينيات في فترة رئاسة رفسنجاني.



من جانبه، اكد باحث بالشأن الإيراني محمد مجيد انه "بسبب انهيار الاقتصاد الإيراني وارتفاع نسبة الفقر في إيران، وافق البرلمان الإيراني على خطة عاجلة لعودة «القسيمة الغذائية» ".



وأضاف ان ايران تنهار إقتصادياً.



ف.ا