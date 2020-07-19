عاجل.. إسرائيل تقصف مواقع الميليشيات العراقية في البوكمال وتقتل ٢٦ إرهابيا من عصابة النجباء الإجرامية في ضربة دقيقة دمرت الصواريخ الإيرانية Copy أخبار متعلقة الكاظمي يحسم أسماء مرشحي الوزارات الشاغرة .. والسير الذاتية تصل البرلمان خلال 48 ساعة عضو بخلية الازمة : اﻟﻮﺿﻊ اﻟﻮﺑﺎﺋﻲ ﻓﻲ اﻟﻌﺮاق ﺧﻄﺮ جدا خلية الازمة :ﺗﺨﻔﻴﻒ ﺣﻈﺮ اﻟﺘﺠﻮال ﺧﻼل ﺷﻬﺮ رﻣﻀﺎن ﻻ ﻳﻌﻨﻲ أن اﻟﻮﺿﻊ ﻣﻄﻤﺌﻦ خلية الازمة :ﺗﺨﻔﻴﻒ ﺣﻈﺮ اﻟﺘﺠﻮال ﺧﻼل ﺷﻬﺮ رﻣﻀﺎن ﻻ ﻳﻌﻨﻲ ﺑﺎﻟﻀﺮورة أن اﻟﻮﺿﻊ ﻣﻄﻤﺌﻦ الكعبي : العراق مازال في دائرة خطر كورونا لمواجهة الانخفاض المفاجئ .. سعران للنفط في الموازنة