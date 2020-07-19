بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

الأحد, 19 تموز 2020
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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الأحد، 19 تموز 2020 02:51 م

عاجل.. إسرائيل تقصف مواقع الميليشيات العراقية في البوكمال وتقتل ٢٦ إرهابيا من عصابة النجباء الإجرامية في ضربة دقيقة دمرت الصواريخ الإيرانية

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عاجل.. إسرائيل تقصف مواقع الميليشيات العراقية في البوكمال وتقتل  ٢٦ إرهابيا من عصابة النجباء الإجرامية في ضربة دقيقة دمرت الصواريخ الإيرانية
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