بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

الأحد, 19 تموز 2020
آخر الأخبار
​عاجل : انفجار في منشأة للطاقة في محافظة أصفهان وسط إيران حويزي: نجاح دواء جديد في معالجة مصابة بكورونا في السليمانية اصابة خمسة وعشرين من الكوادر الطبية والصحية في بابل بكورونا عضو بالزراعة النيابية يحذر من كارثة مائية مرتقبة في الجنوب فؤاد حسين لظريف: العراق يتمسك بسيادته.. لا للتدخل بالشؤون الداخلية الزراعة والمياه النيابية تطالب الحكومة بالزام تركيا بضمان حصة العراق المائية عمليات البصرة: إرسال تعزيزات إضافية إلى المنافذ الحدودية نقيب الصحفيين : تأجيل امتحانات السادس الاعدادي بوجود كورونا هو الحل القانونية النيابية : لا يمكن تحديد موعد الانتخابات إلا بعد إكمال قانونها الدهلكي يدعو لإشراك ممثلي المكونات في لجان التحقيق بالخروقات الأمنية
English
بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الأحد، 19 تموز 2020 01:59 م

لا عزاء لملالي طهران.. الكاظمي بالسعودية غدا حاملا أجندة حافلة في رحاب الحضن العربي

الكاظمي
 في أول جولة خارجية له منذ استلام كابينته الحكومية، يصل رئيس الوزراء  مصطفى الكاظمي، غداً الإثنين، إلى العاصمة السعودية الرياض، وفي جعبته أجندة حافلة بالملفات المهمة والاستراتيجية بين البلدين.
وتأتي زيارة الرياض ضمن جولة إقليمية دولية للكاظمي، كانت الحكومة العراقية قد أعلنت أنها تشمل السعودية والولايات المتحدة وإيران.
الزيارةٌ عدّها مراقبون ومعنيون بالشأن السياسي، خطوة نحو الدبلوماسية المعتدلة التي ستسهم في وضع رؤى سياسية جديدة لربط العراق بمحيطه الإقليمي والدولي، كما ستكرس فكرة العودة للحضن العربي.
واستبقت بغداد، زيارة الكاظمي للسعودية، بوصول وفد عراقي برئاسة نائب رئيس الوزراء ووزير المالية ، علي عبد الأمير علاوي، إلى الرياض، أمس السبت.
ويعقد الوفد العراقي مع الجانب السعودي مباحثات واجتماعات ضمن ما يعرف بالمجلس التنسيقي سيتركز مجملها حول الجوانب الاقتصادية ومجالات الدعم والتنمية .
وكان مصدر حكومي رفيع كشف في وقت سابق،  أن الزيارة ستشهد توقيع اتفاقيات ومذكرات تفاهم في مجالات الطاقة والاستثمار، كما سيتم الإعلان خلالها عن افتتاح معبر عرعر الحدودي مع السعودية .
وأضاف المصدر أن "المجلس التنسيقي سيناقش جملة من القضايا المهمة بينها التعهدات المالية التي وعدت السعودية بمنحها للعراق خلال مؤتمر المانحين الذي انعقد في الكويت في 2018، وأيضا موضوع ملعب كرة القدم الذي أهداه العاهل السعودي للشعب العراقي ". 
فيما أكد سفير بغداد لدى الرياض، قحطان الجنابي، أن زيارة الكاظمي "ستركز على تطوير العلاقة بين العراق ومحيطه العربي وجيرانه، وهذا هو الهدف الرئيس لها".
وشدد السفير على أن "العلاقات يجب أن تكون في مستوى عالٍ، نظراً للجوار والروابط القوية بين الشعبين ".
وقال الجنابي في تصريح لصحيفة "الشرق الأوسط" ، إن بلاده ماضية في تعزيز العلاقات الثنائية وتطويرها وتفعيل المذكرات التي تم توقيعها من قبل الحكومة السابقة.
وتشمل المذكرات المرتقبة، فتح منفذ عرعر، وزيادة التبادل التجاري بين البلدين، وتسهيل الزيارات والتنقل، إلى جانب تفعيل القضايا الثقافية والتعليمية والصحية والاستثمارية والزراعية، وفي المجالات كافة، خصوصاً الطاقة، بحسب الجنابي.
ومن المتوقع أن يلتقي رئيس مجلس الوزراء العراقي، خلال زيارته غداً الى الرياض ، بالعاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، وكبار الشخصيات في المملكة .
وتتوج هذه الزيارة جولة من الترتيبات الدبلوماسية بين البلدين كانت قد سبقت موعد إعلان بغداد عن الجولة الخارجية للكاظمي .

أخبار متعلقة
إقرأ ايضا
safe_image

أحمدي نجاد "المغضوب عليه" ممنوع من لقاء خامنئي رغم كل التوسلات .. ما السبب؟ 19 تموز 2020 01:08 م

بن سلمان والكاظمي

التنسيق السعودي - العراقي يستبق زيارة الكاظمي للرياض.. والجنابي يكشف تفاصيل الزيارتين 19 تموز 2020 10:34 ص

الكاظمي-2223-1-1-1-2-1-2-1

زيارة الكاظمي للسعودية.. فرصة لن تتكرر للعراق لو أحسن استغلالها 19 تموز 2020 02:47 ص

الدفاع الجوي الايراني

تقرير| إيران تشغل أنظمة الدفاع الجوي للدفاع عن طهران وتكشف تعرضها لهجمات وقصف خارجي 19 تموز 2020 01:33 ص

وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف

على هامش زيارة ظريف..عراقيون للكاظمي: لا تقم بدور ساعي البريد وبلغ إيران تحجيم ميليشياتها 18 تموز 2020 10:24 م

السيارة التي اغتالت الهاشمي والكاظمي اخبر باسم العصابة

تقرير أمريكي يحذر الكاظمي: اغتيال الهاشمي رسالة لك والعراق على طريق الحرب الطائفية الكبرى 2006 18 تموز 2020 08:46 م

الجيش العراقي

تصفية كبار ضباط الجيش العراقي خط أحمر.. ميليشيات إيران تتلاعب بالكاظمي وتنّوع عملياتها 18 تموز 2020 07:57 م

636008981476692515-west qurna field

تحقيق ألماني يكشف تورط قطر في تمول إرهاب حزب الله وميليشيات إيران 18 تموز 2020 04:06 م

التعليقات