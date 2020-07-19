الموارد المائية ترفع دعوى قضائية على مستثمر مشروع التكسي النهري

أعلن وزير الموارد المائية مهدي رشيد الحمداني، الاحد، عن رفع دعوى قضائية على مستثمري مشروع التكسي النهري بسبب تحويله الى مراكز سياحية.

وقال الحمداني في تصريح له إن” مشروع التكسي النهري استغل بشكل فردي من قبل بعض المستثمرين”، لافتا الى ان” المشروع تحول الى مراكز سياحية من قبل المستثمرين القائمين عليه”.

وأضاف الحمداني، أن” الوزارة رفعت دعوى قضائية ضد هؤلاء المستثمرين لحسم الموضوع”، مبينا ان”المشروع اطلق بعد دراسة مستفيضة وتنسيق عال مع وزارة النقل، الا انه تغير مساره بالكامل واصبح بعيدا تماما عن الهدف الاساس من اطلاقه”.