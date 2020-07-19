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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الأحد، 19 تموز 2020 12:37 م

العاني : ليس قدرنا أن يكون العراق ساعي بريد لمصالح طهران

العاني
أكد النائب ظافر العاني، ان العراق ليس قدره ان يكون مجرد ساعي بريد لمصالح طهران.

وقال العاني في تغريدة على “تويتر” إنه “لعبنا دور الجسر بين ايران وامريكا ودول الخليج مرارا ولم ننجح ولاداعي لتكرار المهمة “.

وأضاف ان “جواد ظريف يستطيع ان يحاور جيرانهم مباشرة دون وسيط كما يحاور باقي دول العالم، لماذا مع الدول الخليجية تريد ايران ان تركب على ظهر العراق؟”.

وتابع “ليس قدرنا ان نكون مجرد ساعي بريد لمصالح طهران”.
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